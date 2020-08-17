رئيس «القابضة للمياه» يتابع توسعات معالجة الصرف الصحى بالأقصر

أجرى المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب زيارة لمتابعة المراحل النهائية لمشروع توسعات محطة معالجة مياه صرف صحي الحبيل بمدينة الأقصر.ورافقه اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر والمهندسين جمال الدين مستشار الشركة القابضة لقطاع جنوب الصعيد ومحيي الدين أحمد رئيس قطاع التعاون الدولى بالشركة القابضة.والتقى "رسلان" مع المستشار مصطفى اللهم محافظ الأقصر وإطلاعه على الموقف التنفيذي لبعض المشاريع القائمة حاليًا بمحافظة الأقصر في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وموقف توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالغابات الشجرية والأعمال النهائية لمراحل التشغيل.وتفقد رئيس الشركة القابضة مراحل المشروع ووجه الشكر للعاملين به على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهميته لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر.