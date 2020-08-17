تناقش «تقسيم الدوائر».. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، منذ قليل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد تأخر قرابة الساعتين نظرًا لاجتماعات اللجان النوعية.ومن المقرر مناقشة قانون تقسيم الدوائر داخل الجلسة العامة اليوم، بعد أن وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها أمس، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبًا.