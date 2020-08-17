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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

في القانون الجديد.. مضاعفة الضريبة عقوبة عدم الامتثال لموظفى الجمارك

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:12 م
قانون الجمارك
قانون الجمارك
مني هيبة
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شدد قانون الجمارك الجديد المنظور أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، على التزام كل الجهات ذات الصلة بالعمليات الجمركية، بتمكين موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، من ممارسة أعمالهم في الرقابة على البضائع المستوردة، والبيانات والسجلات والدفاتر الخاصة بها، مع تمكنهم من فحصها إن وجدت، وإلا تعرض للغرامة ومضاعفة قيمة الضريبة الجمركية الصادرة على البضائع محل الفحص.

جاء ذلك في المادة 73 من القانون والتي تقضي بفرض غرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية على كل من خالف أحكام المادة 8 من القانون، والفقرتين 2،5 من المادة 24، وإذن المشار إليه في المادة 9، مع فرض غرامة قدرها 20 ألف جنيه عن كل امتناع ما لم توجد أسباب مبررة تقبلها المصلحة.

ونصت المادة 8 من القانون على إلزام المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والنقل ومكاتب الأشخاص الطبيعية والاعتبارية وغيرها ممن لها صلة بعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتصلة بهذه العمليات لمد 5 سنوات من تاريخ الأفراج.

فيما أجازت المادة 9 لموظفي الجمرك ممن لهم صفة الضبطية القضائية بدخول مقار كل للاطلاع على الأوراق المذكورة، وفحصها والتدقيق فيها، وضبطها في حالة وجود مخالفة، ومعاينة البضاعة حال وجودها، وإعادة حساب الضرائب والرسوم حال وجود مخالفة.

وقضة البند 2 من المادة 24 من القانون، بحظر التعامل في البضائع المعفاة جمركيًا أو تلك التي حصلت على تخفيض، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ الإفراج، مع منع استعمالها في غير الأغراض المخصصة لها، فيما الزم البند الخامس الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمنية تخضع لرقابة مصلحة الجمارك للتأكد من عدم استعمال الأصناف المعفاة في غير الأغراض التي تم الإعفاء من أجلها.

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