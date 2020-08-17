رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة أقدم عضو برلمانى فى القليوبية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:40 م
عضو برلماني في القليوبية
عضو برلماني في القليوبية
كتب صلاح حسنى
طباعة
توفى، اليوم الإثنين، عبد العزيز مصطفى خليل، ابن قرية كفر تصفا التابعة لمركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، ووكيل مجلس الشعب الأسبق، وأقدم عضو برلماني بالقليوبية.

وأعلنت أسرة الفقيد عبد العزيز مصطفى خليل، أنه سيتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير عقب صلاة العصر، بمسقط رأسه بقرية كفر تصفا التابعة لمركز ومدينة كفر شكر.

وكان النائب عبد العزيز مصطفى عضو مجلس النواب السابق، قد تخرج فى كلية التجارة جامعة القاهرة، ثم التحق للعمل بشركة مصر للتأمين، وبعد فترة قصيرة انتخب عضوا بمجلس إدارة شركة مصر للتأمين، ثم تم انتخابه باللجنة العمومية لمصر للتأمين، ثم رئيسا للجنة، ثم رئيسا للنقابة العامة للبنوك للتأمينات والأعمال المالية، ثم أمينا للصندق بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

اتجه للعمل السياسي فكان له علاقات كثيرة طيبة بأهالى دائرة قصر النيل بالقاهرة، ليظل نائبا عنهم بمقعد البرلمان طيلة 40 عاما متتالية، كما لم يدخل طيلة 6 دورات في جولة إعادة، فحب أهالي الدائرة كان سببا رئيسيا بفوزه بالمقعد من الجولة الأولى، وكان أول يوم له داخل البرلمان عام 1977.

موضوعات متعلقة

هكذا دعم السادات نادية الجندي سرًا.. فردت جميله بطريقة غريبة في عدة أفلام

«مترو الأنفاق»: تحديد أسعار الاشتركات الجديدة خلال يومين

«المصل واللقاح»: علاج كورونا فعال بنسبة 80% فقط

الباز للمصريين: لا تثقوا في كورونا.. والموجة الثانية قد تكون أكثر شراسة

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

«التموين»: توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

تفاصيل موعد فتح الطيران الدولى السعودى 2020.. والجوازات السعودية توضح الأمر

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

هكذا دعم السادات نادية الجندي سرًا.. فردت جميله بطريقة غريبة في عدة أفلام

حاول الناصريون اغتياله ومبارك تدخل لوقفها.. قصة مقالات أنيس منصور ضد عبدالناصر

«مشاهدي الساخنة مع الزعيم عادية وسأكررها».. اعترافات شيرين عن أفلامها مع عادل إمام

«كنت أصغر منتجة سينمائية فى العالم».. لماذا اعتزلت الطفلة «فيروز» الفن؟

نجم الساعة

جنات بعد طرح ألبومها الجديد «أنا فى انتظارك»: «إحنا مش فى زمن السنجل»

منوعات

خبير: يجب إبراز دور الأفراد بعد انحسار كورونا للحفاظ على البيئة

كم تستمر حصانة الأجسام المضادة للناجين من كورونا؟

دار أزياء فرنسية تتبرع بـ700 ألف دولار للبنان

الملابس القطنية تحمى من كورونا

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «2»
د. منى حلمى
«إنه الدم».. رواية نوال السعداوى من وحى ثورة يناير 2011
ماجد حبته
حمقى فى دار الحكمة!
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
المزيد

الثقافة

إيهاب اللبان: المرحلة الـ5 من كنوز متاحفنا تضم أعمال الفن الأوروبي

«الناشرين المصريين» يبحث إقامة معرض للكتاب بالقاهرة في نوفمبر

تفاصيل احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم بمنتدى الشعر المصري (صور)

بعد فوزها بجائزة «حلمي سالم».. رضا أحمد: الشعر أنقذ حياتي (فيديو)