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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزيرة الصناعة: السيسى حريص على وصول شعار «صنع فى مصر» للعالمية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:35 م
نيفين جامع
نيفين جامع
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قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على الوصول بشعار "صنع في مصر" إلى العالمية.
وقالت جامع، اليوم الإثنين، على هامش حضورها اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب بشأن استراتيجية تخريد السيارات، إن كل توجيهات الرئيس السيسي والعمل في إطار تنسيقي وتنظيمي من أجل تطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات للخارج تحت شعار "صنع في مصر".

وأضافت أن وزارة الصناعة تعمل بكامل طاقتها من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي وتطوير قطاع الصناعة وتقديم خدمات أفصل للمستثمرين وأصحاب العمل.

وأشارت إلى أن الصناعة المصرية تسير بخطوات متقدمة ومتطورة من أجل المنافسة العالمية، مؤكدة أن المنتج المصري ينافس حاليًا منتجات أخرى في الأسواق العالمية.
وحول إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن الرئيس السيسي حريص على متابعة هذا الملف باستمرار خلال الاجتماعات الوزارية، لافتة إلى أن توجيهات الدولة حاليًا هو التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات والأنشطة التي ستمارس فيها.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي يشدد على ضرورة أن يكون لكل مجمع من تلك المجمعات نشاط معين محدد، سواء نشاط هندسي أو غذائي أو دوائي أو غير ذلك على أن يكون له صلة بقائمة المستلزمات التي تستوردها مصر من الخارج بحيث يتم العمل على انتاجها محليًا بدلًا من استيرادها.

وكشفت عن أن الصانع المصري والمواطن أيضًا على موعد في أكتوبر المقبل للمشاركة في افتتاح عدد 8 المجمعات الصناعية من أصل 13 على مستوى أنحاء الجمهورية.

بشأن استراتيجية تخريد السيارات، لفتت وزيرة الصناعة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المبادرة، مناشدة الجميع العمل من أجل إنجاحها لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

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