الرقابة الإدارية بالغربية تضبط موظفين بالإدارة الهندسية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بطنطا من القبض على مدير الإدارة الهندسية بمحافظة الغربية ومديرية الإدارة الهندسية بحي أول طنطا لمخالفتهما شروط تراخيص.وكانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين بخصوص ترخيص مدرسة ومبنى آخر، وتم عمل التحريات وقام فريق من الرقابة بالقبض عليهما وتحرر محضر بالواقعة.