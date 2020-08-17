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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

حسام الحسيني يكافح العنف ضد المرأة بأغنية «متصدقيش» (صور)

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:54 م
حسام الحسيني
حسام الحسيني
حسين الجندي
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عاد الرابر حسام الحسيني بعد سنوات من الغياب إلى الساحة الغنائية بأغنية جديدة تحمل اسم "متصدقيش"، يكافح من خلالها التحرش والعنف ضد المرأة، وتم طرح الأغنية، أمس الأحد، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من إنتاج شركة "آيكون إنترتينمت"، وتتولى شركة "شبكة" الرائدة في مجال التوزيع الرقمي، التوزيع الديجيتال لها على جميع المنصات الرقمية.

وكشف حسام الحسيني، أن تسجيل الأغنية يعود لأكثر من 5 سنوات، مشيرا إلى أن المقطع الأخير في الأغنية كتب عام 2006، منوها أن فريق شركة الإنتاج أصر على طرحها في الوقت الراهن، خاصة أنها ملائمة لما يحدث على الساحة حاليا من حملات مكثفة لمكافة التحرش والعنف ضد المرأة.

وأضاف الحسيني، أنه تم الاتفاق مع فريق العمل أن يكون الكليب بطريقة الرسوم المتحركة، وتم وضع اللمسات النهائية له قبل طرح الأغنية بأيام قليلة.

"متصدقيش" هي باكورة إنتاج شركة "آيكون إنترتينمت" لمالكها حسام الحسيني، ومن كلماته وغناء وألحان عمرو الشاذلي، توزيع محمد شفيق، وفكرة الفيديو لحسام الحسيني.
حسام الحسيني
حسام الحسيني

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