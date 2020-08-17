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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: يجب إطلاق مفاوضات مباشرة بين الأطراف الليبية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:43 م
بوتين
بوتين
مروة عنبر
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، ضرورة إطلاق مفاوضات مباشرة بين الأطراف المتنازعة في ليبيا.

جاءت تصريحات بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحث الرئيسان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وقضيتي ليبيا وسوريا.

وأفاد الكرملين، في بيان له، بأن الاتصال تركز بشكل رئيسي على الأزمة الليبية، وكيفية اتخاذ خطوات حقيقية باتجاه وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وقال الكرملين فى بيانه: "تم التأكيد مجددا على ضرورة اتخاذ الأطراف المتحاربة في ليبيا خطوات حقيقية نحو وقف إطلاق نار دائم، وبدء مفاوضات مباشرة وفقا لقرارات مؤتمر برلين، وقرار مجلس الأمن رقم 2510"، وفقا لما نقلته قناة «العربية».

كما اتفقا الطرفان على تكثيف جهود مكافحة الإرهاب في سوريا، وذلك بعد إصابة دورية تركية روسية مشتركة في انفجار في منطقة إدلب السورية.

وتناول الاتصال الاتفاق على مزيد من التنسيق من أجل تحقيق الاتفاقات الروسية التركية بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية، وعلى رأسها البروتوكول الإضافي لمذكرة سوتشي لعام 2018، الذي تم اعتماده في موسكو في مارس 2020.

وأوضح الكرملين أنه تم التأكيد على أهمية توسيع التعاون بين الإدارات المعنية في روسيا وتركيا، في مجال مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

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