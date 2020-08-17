«زحام يحبه كورونا».. كيف يحتمي الباعة من الفيروس؟

• تجار: نحرص على ارتداء الكمامة

• طبيب: الطعام الصحي المتوازن والالتزام بالكمامة كفيل بمنع انتشار العدوى

• «الصحة» تضع روشتة لمنع انتشار العدوى بين الباعة

وضعت منظمة الصحة العالمية في فبراير الماضي مجموعة من القواعد لمنع انتشار فيروس كورونا والذي تخطى عدد المصابين به حول العالم 21 مليون مصاب وتسبب في وفاة ما يقرب من 770 ألف آخرين حتى الآن.ورأت أن منع الازدحام وارتداء الكمامة هو السبيل الوحيد حتى الآن لمنع انتشاره، والتزمت مصر بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره في مارس الماضى، وخففت مع الوقت هذه الإجراءات مع تراجع الإصابات، وخوفًا من تدهور الوضع الاقتصادي لأغلب المصريين الذي تأثروا بالإجراءات الاحترازية."الدستور" بالتزامن مع نشر وزارة الصحة روشتة للباعة في الأسواق لحماية أنفسهم من انتشار العدوى وسط الازدحام الدائم فيها، تواصلت مع بعض البائعين فيها للوقوف على الإجراءات المتبعة داخل هذه الأسواق لحماية العاملين فيها.محمد محمود صاحب محل للأدوات الكهربائية في سوق العتبة، قال: "التزمت بكل الإجراءات الوقائية التي طبقتها الحكومة في مارس الماضي، منها الالتزام بمواعيد الإغلاق وتعقيم المحل بصفة دورية".وتابع رغم تخفيف هذه الإجراءات من جانب الحكومة إلا أنني مازلت ملتزم بتطبيق الكثير من إجراءات التعقيم والنظافة فوفرت للعاملين لدي كحول وجل للتعقيم كما ألزمتهم بارتداء الكمامة، مؤكدا أنه يصعب السيطرة على الازدحام داخل المحل فلا يستطيع منع الزبائن من الدخول أو أن يطلب منهم الوقوف في صفوف كما يحدث في البنوك؛ لأن سوق الكهرباء شوارعه ضيقة ولا يسمح بذلك، لكن ارتداء الكمامة لحماية العمال هو البديل الأنسب لمنع انتشار العدوى.عبد العليم محمد بائع في محل لبيع الأدوات المنزلية، رأي أن الطعام الصحي هو الأهم لرفع مناعته وبالتالي تقليل فرصه مرضه، وقال "منعت تمامًا تناول الطعام من الشارع كما كنت أفعل قبل انتشار فيروس كورونا، وأصبحت حريص على إحضار الطعام كل صباح من منزلي".وتابع أخرج من المنزل مرتديًا الكمامة وأظل بها حتى أعود مرة ثانية، لأن طبيعة عملي تحتم عليّ التعامل المباشر مع الزبائن ولا أعلم من بهم يحمل العدوى لذا التزم بالكمامة دائما.محمد سباعي طبيب قلب وأوعية دموية، قال إن طبيعة العمل في الأسواق التجارية والازدحام الدائم داخلها يجعلها دائمًا بيئة مناسبة لانتشار العدوى، موضحًا فيروس كورونا ينتشر بسرعة بين المواطنين ولأنه لا يوجد لقاح حتى الآن له فلابد أن يلتزم المواطنين بالإجراءات الوقائية لتقليل فرص العدوى بينهم خاصة في المناطق المزدحمة.وتابع أول خطوة لمنع انتشار العدوى هي أن يدرك المواطنين أن تراجع الإصابات لا يعني انتهاء الفيروس والتخلى عن الإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن الكثير من الدول التي انخفضت بها الإصابات عادت للارتفاع مرة أخرى خاصة مع قرب انتهاء فصل الصيف وتأكيدات الصحة العالمية بوجود موجة ثانية للفيروس في الخريف.وطالب العمال والباعة في الأسواق التجارية بضرورة ارتداء الكمامة قائلا: "الكمامة هي السبيل الوحيد لمنع انتشار العدوى في المناطق المزدحمة، مع ضرورة غسل اليدين وتعقيمها كل فترة ومنع التصافح تمامًا ومحاولة التعامل مع الزبائن على بعد متر على الأقل".وأشار إلى أن تناول الطعام الصحي ومنع تناول الطعام في المطاعم أو العربات الموجودة داخل هذه الأسواق، مشيرًا أن تناول غذاء صحي ومتوازن ضروري لرفع مناعة الجسم ضد عدوى فيروس كورونا.وحرصًا من وزارة الصحة على منع انتشار عدوى فيروس كورونا بين المواطنين، نصحت وزارة الصحة الباعة في الأسواق باتباع معايير السلامة خلال عملهم لمنع انتقال العدوى.ووجهت الوزارة في بيان لها الباعة بضرورة غسيل وتعقيم جميع الأسطح وطالبتهم بالحرص على تطبيق قواعد النظافة الجيدة لليدين، ومنع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين فى الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها، مؤكدًا ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة.وحثت الوزيرة الأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو أكثر أو أى شخص يعانى من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، والسيدات الحوامل، على ضرورة تجنب التجمعات حيث إنهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، والتوجه إلى أقرب مستشفى في حال الشعور بأى أعراض مرضية.