«المالية» تعدل جدول طروحات الدين بسبب إجازة الخميس

قررت وزارة المالية تغيير موعد عطاءات أدوات الدين الحكومي بمناسبة اعتبار يوم الخميس 20 أغسطس إجازة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، لتصبح الأحد 23 أغسطس أذون خزانة لأجل 182 يوم، و357 يوم، وسندات خزانة لأجل 10 سنوات، والإثنين 24 أغسطس أذون لأجل 91 يوم، و266 يوم، وسندات لأجل 5 و10 سنوات.وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021 أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.