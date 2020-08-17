تجديد حبس إخواني هتك عرض طفلين بالشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الإثنين، حبس المتهم الإخواني بالاعتداء على طفلين 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكانت النيابة باشرت التحقيقات مع المتهم بالاعتداء جنسيا على طفل يبلغ من العمر 11 عاما، يعمل لديه بمحل صيانة الأجهزة الكهربائية، بمدينة الشروق، وأوضحت التحريات أن المتهم على صلة بجماعة الإخوان الإرهابية، وشارك في عدد من المظاهرات خلال الفترة من 2013 إلى 2015، وتم تحرير محضر ضده بتهمة الانضمام لجماعة مخالفة للقانون، كما أوضحت التحريات أن قوات الأمن ضبطت هاتفا محمولا بحوزة المتهم به عدد من الفيديوهات الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية وبها فيديو أثناء هتك عرضه لطفل ثان.تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الشروق، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد قيام متهم بالتعدي جنسيًا على نجله، والذي يعمل طرفه بمحل صيانة الأجهزة الكهربائية.