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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرية التونسية تنقذ 16 مهاجرًا من الغرق قرب سواحل جزيرة قرقنة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:11 م
سواحل جزيرة قرقنة
سواحل جزيرة قرقنة
وكالات
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أنقذت وحدات من البحرية في تونس 16 مهاجرا غير شرعي من الغرق كانوا في طريقهم إلى السواحل الإيطالية.

وأفادت وزارة الدفاع، في بيان صحفي، بأن المهاجرين التونسيين كانوا على وشك الغرق بعد أن غمرت المياه مركبهم، مساء أمس الأحد، قرب سواحل جزيرة قرقنة، التي تعد منصة انطلاق رئيسية للهجرة السرية.

وأوضح البيان أن إفادة المهاجرين، ومن بينهم أطفال، تفيد بأنهم أبحروا فجر الأحد من سواحل جرجيس جنوب تونس، بهدف اجتياز الحدود البحرية خلسة، في اتجاه السواحل الإيطالية قبل أن تتدخل وحدات من جيش البحر لإنقاذهم.

وتعرف السواحل التونسية موجات هجرة مكثفة أعقبت فترة الحجر الصحي بسبب وباء كورونا، حيث فاق عدد من وصلوا السواحل الإيطالية في شهر يوليو الماضي وحده أكثر من أربعة آلاف مهاجر من تونس، وفق أرقام نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ويجري وزيرا الداخلية والخارجية في الحكومة الايطالية في تونس، اليوم، مباحثات مع مسئولين تونسيين بشأن الأزمة المرتبطة بتدفق المهاجرين.

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