إيهاب اللبان: المرحلة الـ5 من كنوز متاحفنا تضم أعمال الفن الأوروبى

قال الفنان إيهاب اللبان، مدير مجمع الفنون التابع لقطاع الفنون التشكيلية، إن المجمع يستعد لاستقبال النسخة الـ5 من مباردة كنوز متاحفنا التي أطلقها منذ فترة، للكشف عن الأعمال الفنية النادرة الموجودة بالمتاحف، مثل متحف الجزيرة، متحف فنون جميلة، ومتحف محمود خليل.

وأضاف اللبان في تصريحات لـ"الدستور"، أن مجموعة مختارة من أعمال الفن الأوروبي من مقتنيات الـ3 متاحف، وذلك استمرارًا للنهج الذي يعمل عليه القطاع، لإتاحة رؤية الأعمال لأكبر عدد من الجمهور.

وأشار إلى أن المرحلة الـ5 من كنوز متاحفنا من المقرر أن تعرض في مطلع الشهر المقبل بمجمع الفنون، ومنها أعمال لـ أوجست رينوار، وألفرد سيسلي، وغيرهما من عمالقة الفن التشكيلي الأوروبي.