برلمانية: وصلنا للمرتبة 28 فى جودة الطرق بفضل اهتمام السيسى

قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن وصول الدولة المصرية إلى المركز الـ28 في جودة الطرق على مستوى العالم بعدما كانت في الـ118، يأتي بسبب مشروعات الطرق العملاقة التي تم إنشاؤها في عهد الرئيس السيسي.وأوضحت "رزق الله"، في بيان لها، أن حرص الرئيس على إنشاء طرق ومحاور وكباري جديدة يأتي إيمانًا منه بأن الطرق هي الخطوة الأولى لإقرار التنمية وتوطينها وأهم عناصر البنية التحتية اللازمة لتطوير الاقتصاد والصناعة، مشيرة: "الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف ونجح في إدارته بشكل يمثل إعجازًا غير مسبوق في الأرقام القياسية الدولية".وأشارت النائبة: "إنجازات مصر في مجال الطرق والكباري مشهود للجميع، خاصة المحاور الجديدة والكباري والأنفاق وغيرها، مؤكدة أن ذلك أسهم في تحسين السيولة المرورية بنسبة كبيرة ومنع الحوادث.وأكدت أمال رزق الله: "الدولة المصرية تراعي جميع المواصفات الدولية في عملية إنشاء الطرق والكباري ما رفعها إلى المرتبة 28 على مستوى العالم".