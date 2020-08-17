برامج ومخططات جديدة في معهد التقنية الحيوية بجامعة القناة (صور)

قالت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تسعى من خلال معهد التقنية الحيوية إلى استخدام النظم والكائنات الحية لتطوير أو إنتاج منتجات تفيد وتخدم البشرية في المجالات الطبية والغذائية والبيئية، مشيرة إلى أن جامعة قناة السويس وضعت برنامجًا متميزًا لمجالات الدراسات العليا بالمعهد.ومن جانبه، أكد الدكتور صفوت عبدالمقصود عميد معهد التقنية الحيوية، أن المعهد يتيح لخريجي الكليات العلمية من الطب البشري، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، الزراعة، والتقنية الحيوية، كل في تخصصه، الحصول علي دبلوم وماجستير ودكتوراه في التقنية الحيوية الصناعية والصيدلية والمعلوماتية الحيوية bioinformatics التقنية الحيوية الغذائية والتقنية الحيوية البيئية.وأضاف عميد المعهد أن الدراسات العليا بالمعهد تشمل مجالات طبية تتيح معرفة أهمية العلاج الجيني "Gene therapy"، وهو معالجة الأمراض الوراثية في البشر باستخدام التكنولوجيا الحيوية في نقل وتعديل الجينات المعطوبة، بالإضافة إلى إمكانية زرع أعضاء جديدة باستخدام المحتوى الوراثي لخلية المريض بدلًا من أن ينقل له عضوًا من متبرع أو من ميت.وأكمل: كما تتيح الدراسة بالمعهد التعامل في قضايا إثبات النسب وفي الطب الشرعى بوحدات الDNA في الجانب الجنائي من القضايا للكشف عن هوية المجرم عن طريق البصمة الوراثية، بالإضافة إلى فحوصات ما قبل الزواج لمعرفة احتمالية الإصابة بالأمراض في الأجيال القادمة مع إتاحة استخدام الكائنات الدقيقة خاصة "البكتيريا والفيروسات" على نطاق واسع في مشروعات التكنولوجيا الحيوية مثل إنتاج البروتينات كالأنسولين البشري "humo insulin" وتصنيع المركبات الكيميائية المستخدمة في العقاقير.وأردف "أما غذائيًّا فتتيح الدراسة بالمعهد إمكانية نقل جينات بعض الصفات المرغوبة مثل تحمل درجة الحرارة ونقص المياه من نباتات صحراوية إلى نباتات أخرى والتحكم في أحجام وأشكال الثمار والنباتات بشكل عام زيادة الحجم وتغيير اللون والشكل حسب الرغبة مع إمكانية رفع القيمة الغذائية لمحصول والقيمة العلاجية للنباتات الطبية، وذلك بإضافة بعد الصفات الوراثية من محاصيل أخرى بالإضافة إلى مضاعفة كميات المحاصيل الناتجة واختزال الوقت اللازم للنمو وبالتالي المساعدة على القضاء على المجاعات وارتفاع أسعار الغذاء".واتبع عن المجالات بيئة المتاحة بالمعهد والتي تفيد الباحثين من خلال إتاحة الفرصة لمعرفة الطرق والأساليب الصحيحة للتخلص من الملوثات باستخدام الكائنات الحية والحد من ظاهرة التلوث بالمغذيات وإنتاج الوقود الحيوي.وأضاف "كما يتيح المعهد للمهتمين والباحثين في علم المعلوماتية الحيوية bioinformatics الذي يربط علوم الحاسب بعلم الأحياء اختصار الكثير من الوقت والمجهود، حيث يسهم في إنتاج البيانات التي تدخل في الكثير من البحوث العلمية دون الحاجة لإجراء تجارب عملية تُكلف الكثير من الوقت والمجهود، وعلى رأس الأمثلة في ذلك الجانب هو مشروع الجينوم البشري التي انتهت مسودته النهائية مُبكرًا في عام 2001 بفضل الثورة التقنية التي سرعت من خطوات المشروع بشكل كبير. كذلك يدخل علم المعلوماتية الحيوية في تطبيقات مثل تصميم واستكشاف الدواء - Drug Design & Discovery».وعن الاتفاقيات البحثية التي قام المعهد بإبرامها أشار الدكتور صفوت عبدالمقصود إلى أن المعهد شريك رئيسي في عدد من الاتفاقيات البحثية مع عدد من الجامعات المصرية، كما شارك باحثو المعهد في تنفيذ مشروعات بحثية ممولة خارجيًّا في مجالات التقنية الحيوية البيئية والطبية.ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبير عبدالحميد شلبي وكيل المعهد للدراسات العليا، أن معهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث جامعة قناة السويس يمنح درجات علمية في التخصصات التالية: درجة دبلومة فى التخصصات "المعلوماتية الحيوية Bioinformatics _التقنية الحيوية _الصناعية الصيدلية _التقنية الحيوية الغذائية_التقنية الحيوية البيئة"، ويمنح المعهد درجة الماجستير في التقنية الحيوية الصناعية الصيدلية والتقنية الحيوية الغذائية، والتقنية الحيوية البيئة.وعن درجة الدكتوراه يمنح المعهد دكتوراه في التقنية الحيوية الصناعية الصيدلية والتقنية الحيوية الغذائية، والتقنية الحيوية البيئية.وأشارت الدكتورة نهي مصباح، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن رؤية المعهد تسعى إلى تحقيق الريادة العلمية والبحثية في مجالات التقنية الحيوية، والالتزام المهني بخدمة المجتمع العلمي وتقديم الخبرة في مجالات التقنية الحيوية الصيدلية والغذائية والبيئية، وإيمانًا من إدارة الجامعة بأن المعامل والأجهزة العلمية هي نقطة البداية لكل باحث خلال مشواره العلمي، فقد تم تطوير معامل المعهد بمجموعة متميزة من الأجهزة العلمية التي تخدم أبحاثًا هادفة ومبتكرة في مجالات علمية طبية وزراعية وبيئية وغذائية، بالإضافة إلى المعامل البحثية التي تخدم الباحثين في الكليات والمعاهد داخل وخارج الجامعة، كما يهدف المعهد إلى تدريب كوادر علمية قادرة على إجراء أبحاث متقدمة في مجال التقنية الحيوية.