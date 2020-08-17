محافظ مطروح يشهد افتتاح مسجد أبوبكر الصديق بـ«علم الروم»

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، يرافقه الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، مسجد أبوبكر الصديق في منطقة علم الروم بحضور سليمان فضل، نائب مطروح البرلماني وعدد من الجهات التنفيذية والشعبية وأهالي مطروح.وأدى محافظ مطروح صلاة الظهر وسط أهالي منطقة علم الروم في المسجد الجديد، مقدما لهم التهنئة على افتتاح المسجد.وأوضح الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف في مطروح، في تصريحات لـ"الدستور" أن المسجد المنشئ على مساحة 250 مترا تم إحلاله وتجديده بتكلفة مليون ونصف، بتبرعات الأهالي، مشيرا إلى أنه استغرق عاما كاملا.وأكد أنه سيتم الصلاة داخل المسجد باتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على أرواح مواطني مطروح، مشيرا إلى أنه سيتم فرش المسجد بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد.