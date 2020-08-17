«الهجرة»: منطقة لوجيستية للأدوية وأخرى طبية ذكية بالدلتا فى الغربية

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بافتتاح المرحلة الثانية من مشروع المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا"، التي ينفذها المهندس أشرف دوس، أحد المستثمرين المصريين بالخارج الذين شاركوا في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والمدير التنفيذي لشركة "فيرن بروجلوبال" بالولايات المتحدة الأمريكية المنفذة للمنطقة اللوجستية بالغربية، في حضور كل من الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.وعلى هامش الافتتاح، قامت السفيرة نبيلة مكرم، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت التي تم الانتهاء منها، ضمن مشروعات المنطقة اللوجيستية ومنها مول طنطا الذي يضم عددًا كبيرًا من توكيلات الملابس ومناطق ترفيهية وسينيمات، كذلك تفقد منطقة السيارات وتحتوي على مراكز خدمة سيارات، بالإضافة لتفقد المنطقة الطبية، التي تعد من المناطق الذكية، وتحتوي على مراكز صحية للعيون والأسنان والتخصصات المختلفة والجاري العمل بها حاليًا، فضلًا عن تفقد المنطقة الوجيستية للأدوية والوقوف على عدد من المشروعات المزمع انشاءها خلال الفترة المقبلة.يأتي ذلك تمهيدًا لافتتاح النادي الرياضي الاجتماعي باعتباره أحد الأنشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية اللوجستية بحضور كل من المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار، وشريف يونس، العضو المنتدب للشركة، واللواء مهند أبوليمون مدير شركة داون تاون دلتا، واللواء سعيد السيد، مدير نادي "ماتريكس".وتعد المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية.وتقع على مساحة حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية 10 محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع بعد الانتهاء منه.