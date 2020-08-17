رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة»: منطقة لوجيستية للأدوية وأخرى طبية ذكية بالدلتا فى الغربية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:27 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي - نرمين الدهان
طباعة
شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بافتتاح المرحلة الثانية من مشروع المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا"، التي ينفذها المهندس أشرف دوس، أحد المستثمرين المصريين بالخارج الذين شاركوا في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والمدير التنفيذي لشركة "فيرن بروجلوبال" بالولايات المتحدة الأمريكية المنفذة للمنطقة اللوجستية بالغربية، في حضور كل من الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وعلى هامش الافتتاح، قامت السفيرة نبيلة مكرم، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت التي تم الانتهاء منها، ضمن مشروعات المنطقة اللوجيستية ومنها مول طنطا الذي يضم عددًا كبيرًا من توكيلات الملابس ومناطق ترفيهية وسينيمات، كذلك تفقد منطقة السيارات وتحتوي على مراكز خدمة سيارات، بالإضافة لتفقد المنطقة الطبية، التي تعد من المناطق الذكية، وتحتوي على مراكز صحية للعيون والأسنان والتخصصات المختلفة والجاري العمل بها حاليًا، فضلًا عن تفقد المنطقة الوجيستية للأدوية والوقوف على عدد من المشروعات المزمع انشاءها خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك تمهيدًا لافتتاح النادي الرياضي الاجتماعي باعتباره أحد الأنشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية اللوجستية بحضور كل من المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار، وشريف يونس، العضو المنتدب للشركة، واللواء مهند أبوليمون مدير شركة داون تاون دلتا، واللواء سعيد السيد، مدير نادي "ماتريكس".

وتعد المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية.

وتقع على مساحة حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية 10 محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع بعد الانتهاء منه.
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

موضوعات متعلقة

الأهلي يعلن الاستغناء عن شريف إكرامي

تفاصيل موعد فتح الطيران الدولى السعودى 2020.. والجوازات السعودية توضح الأمر

«مترو الأنفاق»: تحديد أسعار الاشتركات الجديدة خلال يومين

الباز للمصريين: لا تثقوا في كورونا.. والموجة الثانية قد تكون أكثر شراسة

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

«التموين»: توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

تفاصيل موعد فتح الطيران الدولى السعودى 2020.. والجوازات السعودية توضح الأمر

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

هكذا دعم السادات نادية الجندي سرًا.. فردت جميله بطريقة غريبة في عدة أفلام

حاول الناصريون اغتياله ومبارك تدخل لوقفها.. قصة مقالات أنيس منصور ضد عبدالناصر

«مشاهدي الساخنة مع الزعيم عادية وسأكررها».. اعترافات شيرين عن أفلامها مع عادل إمام

«كنت أصغر منتجة سينمائية فى العالم».. لماذا اعتزلت الطفلة «فيروز» الفن؟

نجم الساعة

جنات بعد طرح ألبومها الجديد «أنا فى انتظارك»: «إحنا مش فى زمن السنجل»

منوعات

خبير: يجب إبراز دور الأفراد بعد انحسار كورونا للحفاظ على البيئة

كم تستمر حصانة الأجسام المضادة للناجين من كورونا؟

دار أزياء فرنسية تتبرع بـ700 ألف دولار للبنان

الملابس القطنية تحمى من كورونا

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «2»
د. منى حلمى
«إنه الدم».. رواية نوال السعداوى من وحى ثورة يناير 2011
ماجد حبته
حمقى فى دار الحكمة!
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
المزيد

الثقافة

إيهاب اللبان: المرحلة الـ5 من كنوز متاحفنا تضم أعمال الفن الأوروبي

«الناشرين المصريين» يبحث إقامة معرض للكتاب بالقاهرة في نوفمبر

تفاصيل احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم بمنتدى الشعر المصري (صور)

بعد فوزها بجائزة «حلمي سالم».. رضا أحمد: الشعر أنقذ حياتي (فيديو)