بسبب كسر بأحد الخطوط.. قطع المياه عن بعض مناطق قري العياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق: "قرية بنها – قرية السعودية – قرية القطوري – قرية العامرية – قرية اللشت – زاوية أبومسلم – قرية البرغوتي – قرية الرقا – جزيرة السلام – جرزا"؛ وذلك نظرا لحدوث كسر مفاجئ في خط مياه قطر 800 مم (خرسانة مسلحة) المغذي لمنطقة العياط.وتأسف الشركة عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء اعمال الاصلاح في اقل فترة زمنية ممكنة.وتوفر الشركة سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن.