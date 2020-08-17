«التموين»: استلام 55% من اللحوم السودانية المستوردة وطرحها بـ85 جنيها للكيلو

أكد المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية، أن هناك تراجعا في أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية إلى 110 جنيهات و120 جنيها للكيلو حاليا نتيجة وجود زيادة في المعروض في المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة وشركة تسويق اللحوم والأسماك وطرحها بأسعار مخفضة بنسبة 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق واعتبار أن المجمعات الاستهلاكية هي رمانة الميزان وأداة ضبط وسيطرة على مواجهة أي ارتفاع في الأسعار.وأضاف في تصريح خاص للدستور أن هناك عوامل رئيسية لتراجع الأسعار منها وجود مخزون من اللحوم لدى المستهلكين في الثلاجات متوفرة من لحوم الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى.وأوضح أنه أيضا من أهم أسباب تراجع الأسعار وجود زيادة في طرح اللحوم السودانية المتعاقد عليها لتصل نحو 280 ألف رأس ماشية تطرح في فروع المجمعات الاستهلاكية بسعر 85 جنيها، حيث تم استلام 55% من إجمالي هذه الكميات حتى الآن، لافتا إلى أنه يتم ذبحها في مجازر توشكي ويتم توزيعها على الشركات والمجمعات أولا بأول.