ضبط 10 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر في قويسنا

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط مالك مصنع دون ترخيص لتعبئة الأعلاف الحيوانية، بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، وبحوزته 10،200 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل أجولة "منتج نهائي"- 5 أطنان "كسب- ذرة صفراء"، مستلزمات إنتاج دون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بغرض الغش والتدليس وذات الأثر الضار على الثروة الحيوانية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.