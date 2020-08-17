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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

3 وزراء يتفقدون مجمع الصيادلة في طنطا بالغربية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:09 م
مجمع الصيادلة في
مجمع الصيادلة في طنطا
وفاء علي- نرمين الدهان
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تفقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مصانع الشركة المتحدة للصيادلة وللتجارة والتوزيع وشركة، والشرق الأوسط للكيماويات بالمنطقة اللوجستية في طنطا في الغربية، واستمع الوزراء الثلاثة والمحافظ لشرح مفصل عن عمل الشركات وعن إمكانية توظيف شباب محافظة الغربية.


يذكر أن اللواء محمود شعراوي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سيتفقدون أعمال المنطقة اللوجستية بطنطا، كما سيتم افتتاح النادى الرياضي الاجتماعي كأحد الأنشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية- اللوجستية.

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