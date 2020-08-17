إلزام موظفى الجمارك بدفع ضرائب البضائع المخزنة حال نقصها

واجه قانون الجمارك الجديد المعروض للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، ظاهرة تهريب البضائع المخزنة داخل الجمرك، أو تلك التي تتمتع بإعفاءات جمركية وفق نظام الأسواق الحرة، بعدد من العقوبات التي يقع جزء منها على موظفي الجمارك، حتى لو تم ذلك عن طريق الإهمال.وقضت المادة 71 من القانون بفرض غرامة تقدر بنصف الضريبة الجمركية عن البضائع المعرضة للضياع، فضلًا عن الضرائب والرسوم المستحقة عليها، ويتحملها كل من تسبب في النقص غير المبرر للبضائع عما هو مدرج في قائمة الشحن أيًا كان نظام الإعفاء الجمركي.أما في حالة الزيادة غير المبررة للبضائع، أو الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية، دون أن تكون مدرجة في السجلات ففي هذه الحالة يعاقب المتسبب بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة على البضائع الزائدة.