حبس عاطل بـ 5 آلاف قرص ترامادول في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازته 5 آلاف قرص مخدر من عقار الترامادول بقصد الاتجار به على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة قسم مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة على عملائه بدائرة قسم شرطة العامرية أول.تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 5 آلاف قرص مخدر من عقار الترامادول ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار به على عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.