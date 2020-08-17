«الأطباء»: حالة الطبيب المصري المعتدى عليه بالكويت مستقرة

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه تم القبض على المواطنين الذين اعتدوا على طبيب مصري يعمل بقسم الطوارئ بمستشفى العدان في الكويت، مشيرًا إلى أنه يجرى التحقيق معهم من قبل الأجهزة الأمنية، وتم تحرير محضر بالواقعة.وأضاف"الزيات" في تصريح لـ"الدستور" أن النقابة تواصلت مع المواطن المصري لطمأنته ولبحث الإجراءات القانونية اللازمة التي يجب اتخاذها لحفظ كافة حقوقه، مؤكدا أن الحادث فردي وأن الدولة المصرية تثق في القضاء الكويتي.وأشار إلى أن الشخصين الذان قاما بهذا الاعتداء ظهروا بشكل غير طبيعي، حيث تم التعامل بحدة مع كافة موظفي المستشفى، وانتهى الأمر بالاعتداء على الطبيب المصري ليجبروه على علاجهم، بالإضافة إلى الاعتداء أيضا على مواطنين كويتين، مؤكدًا أنه من المرجح أن يكونوا تحت تأثير مادة مخدرة وهو ما سوف تثبته التحقيقات.وأكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن حالة الطبيب المصري أحمد السيد مستقرة، حيث لا توجد به أي إصابات نتيجة الاعتداء عليه.الجدير بالذكر أن مستشفى العدان في الكويت شهد في السادسة مساء أمس الأحد، اعتداء مواطن كويتي وآخر سعودي على طبيب مصري ومراجع وموظف استقبال، حيث قاما باقتحام غرفته وأنهالا عليه بالضرب، مطالبين بعلاجهما.وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، فإن "مصدرا أمنيا أكد أن شرطيين كانا يقومان بواجبهما في نقطة أمنية بمستشفى العدان طلبا قوة أمنية للسيطرة على شخصين، بدا من تصرفاتهما، أنهما في حال غير طبيعية، وقيامها بالاعتداء على موظف استقبال بالضرب المبرح من دون سبب".وأضافت، أن "الشرطيين تدخلا لإيقافهما، ولكنهما كسرا باب غرفة أحد الأطباء، وتعديا على طبيب مصري داخل المستشفى"، قائلين له: "تعالجنا غصبن عنك"، ولدى تدخل مراجع لتهدئة الأمور تعديا عليه بالضرب والإهانة.