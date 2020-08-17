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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أبرز 3 صيحات من السترات موضة خريف وشتاء 2020 -2021 (صور)

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:06 م
موضة الخريف والشتاء
موضة الخريف والشتاء
سلمى بدر
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لم تعد الفصول المناخية مرتبطة بيوم وشهر محدد، فأحيانا تأتي أو تنتهي قبل التوقيت المعتاد، لذلك هناك دائما فترة انتقالية بين المواسم وهي الفترة التي لا تعرف فيها المرأة ما الذي يجب عليها ارتدائه، ومع اقتراب تلك الفترة بدأت العلامات التجارية بعرض بعض القطع الخفيفة من مجموعاتها للموسم المقبل في المتاجر.

وقبل موسم الخريف قد يصبح الطقس بارد بدرجة كافية لارتداء سترة وغير بارد بدرجة كافية لارتداء معطف، لهذا تعتبر السترة الصوفية القطعة الانتقالية الأساسية في الدولاب، وهذا العام قدمت لنا مدرجات خريف وشتاء 2020 - 2021 ثلاث صيحات من السترات تميزت عن البقية بصورها الظلية وتفاصيلها الفريدة من نوعها.
- المجموعات المتطابقة:
إذا كنت تعتقدين أن صيحة مجموعات السترة المتطابقة ستختفي فأنت مخطئة، أصبح يمكن الاستثمار في طقم التنورة المتطابقة المكون من سترة كارديجان قصيرة بأزرار وكروب توب وتنورة طويلة، أو طقم بلوزة وسترة متطابقتين، أو طقم التوب والسترة المتطابقين، وذلك في تشكيلة من الألوان الناعمة والجذابة والطبعات المميزة.
موضة الخريف والشتاء
موضة الخريف والشتاء
- السترة المليئة بالتفاصيل:
شهدت مدرجات الموضة لموسم الخريف ظهور عدد كبير من السترات الصوفية المزينة بزخارف وتفاصيل إضافية منها المزينة بالريش، والأهداب، وربطات البو، والجواهر، وغيرها، وكل واحدة منها تضفي لمسة من التميز على أي مظهر.
موضة الخريف والشتاء
موضة الخريف والشتاء
- السترات الجريئة ذات الفتحات:
عادت السترات الصوفية ذات الفتحات إلى دائرة الضوء أكثر من أي وقت مضى، وفي حين أن مواضع الفتحات تختلف من دار أزياء وعلامة تجارية إلى أخرى، إلا أنها موجهة خصيصا للمرأة الجريئة والواثقة من نفسها.
موضة الخريف والشتاء
موضة الخريف والشتاء
 

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