«مصر للطيران» تسيّر 27 رحلة بمطار القاهرة غدًا

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدا الثلاثاء، 23 رحلة جوية، لنقل ما يقرب من 2500 راكبا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى.ومن المقرر تسيير رحلة واحدة إلى أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، تونس، الخرطوم، بيروت، البحرين، واشنطن، اربيل، ورحلتين إلى دبي، أبو ظبي، بالإضافة إلى رحلتين داخليتين إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلى كل من الغردقة والأقصر،وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولي، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.