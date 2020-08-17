ضبط 50 طن بودرة لحام مجهولة المصدر بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج حجر الجلخ وكابلات وأدوات لحام مقلدة بدائرة قسم شرطة العامرية أول بمحافظة الإسكندرية.كما ضبطت بحوزته 50،125 طن بودرة لحام "كربونات ونترات وهيدروكسيد صوديوم" مستلزمات إنتاج ودون مستندات ومجهولة المصدر- وضبط 29600"مخرج لهب، بنز لحام" – 2600 متر "كابل لحام" منتج نهائى غير مطابق للمواصفات القياسية ومدون عليها أسماء وعلامات تجارية مقلدة ومنسوبة لمنشأ أجنبي مخالف للحقيقة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، لإيهام جمهور المستهلكين أنها أصلية مدخلًا عليهم الغش والتدليس.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.