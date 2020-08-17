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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطل لحيازته 60 طربة حشيش بالإسكندرية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:42 م
حشيش
حشيش
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 60 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار به، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة قسم مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة العامرية ثان، وتم عمل كمين وألقي القبض على المتهم.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 780 ألف جنيه تقريبًا.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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