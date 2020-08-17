«الناشرين المصريين» يبحث إقامة معرض للكتاب بالقاهرة في نوفمبر

اجتمعت لجنة المعارض باتحاد الناشرين المصريين، أمس الأحد، لاستعراض التفاصيل النهائية لإقامة معرض للكتاب بالقاهرة خلال شهر نوفمبر المقبل، ويأتي ذلك استكمالًا لخطة لجنة المعارض باتحاد الناشرين المصريين والسعي لإيجاد آليات لفتح أسواق داخلية وتنشيط السوق الداخلية، وذلك بعد إلغاء معظم المعارض العربية الخارجية في موسم المعارض 2020 بسبب انتشار جائحة كورونا.وأوضح اتحاد الناشرين المصريين، في بيان له: أن وفدًا من اللجنة قام بزيارة العديد من الأماكن المرشح إقامة المعرض بها، وكذلك الحصول على عروض متعددة من شركات تنظيم المعارض، وسيتم عرض كافة هذه التفاصيل على مجلس الإدارة يوم الأربعاء المقبل.وكان محمود خلف، رئيس لجنة المعارض العربية والدولية بالاتحاد، قد كشف في مطلع أغسطس الجاري، عن دراسة يتم إجراؤها لتنظيم عدة معارض داخلية لتنشيط حالة السوق، في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار جائحة كورونا، وإلغاء معظم المعارض العربية الخارجية بموسم 2020.