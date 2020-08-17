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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخماد حريق بجوار العيادات الخارجية لمستشفى قصر العينى

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:41 م
حريق
حريق
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سيطر رجال الحماية المدنية منذ قليل، اليوم الإثنين، على حريق مخلفات بجوار مستشفى قصر العينى بوسط المدينة، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق مخلفات بجوار العيادات الخارجية لقصر العينى، وتم الدفع بسيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وإخماد الحريق.

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