وزيرة الصناعة: خطة لإحلال وتجديد الميكروباصات خلال 5 سنوات

قالت وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، إن مصر أصبحت لديها شبكة طرق بمواصفات عالمية، ومن أجل الحفاظ على تلك الشبكة لا بد أن تكون السيارات التى تسير عليها بحالة جيدة، من أجل عدم إهلاك الطرق والحفاظ عليها وصيانتها.وأضافت جامع فى كلمتها أمام لجنة الصناعة، اليوم، برئاسة المهندس فرج عامر، لمناقشة استراتيجية الحكومة حول تخريد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج، أننا نقدم خدمة جيدة للمواطن من أجل أن يستقل وسيلة مواصلات جيدة، سواء كانت ميكروباص أو سيارات أجرة أو حتى السيارات الملاكي وجميع وسائل النقل تكون مريحة وجيدة من أجل الحفاظ على حياة المواطنين.وكشفت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، أن الوزارة وضعت خطة لإحلال وتجديد الميكروباصات تنتهي خلال خمس سنوات، قائلة "سنبدأ فى تطبيق ذلك فى 7 محافظات، وسنبدأ بالمحافظات الأكثر استخداما للسيارات الميكروباص، والآن نقوم بإعداد تقارير حول السيارات التى مر عليها أكثر من 20 سنة والسيارات التى لم يمر عليها 20 عاما وأصحابها يريدون تحويلها لغاز طبيعي، مؤكدة أن تخريد السيارات يخضع لعدة معايير منها حالة السيارة، وعمر لسيارة".وأضافت أن الوزارة لا تعمل بمفرها فى تخريد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج، ولكن هناك فريق عمل مكون من عدة وزارات وهيئات وهي "النقل، الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والكهرباء، وقطاع الأعمال" مؤكدة أن الهيئة الوطنية طرحت أكثر من 50 منطقة لاستخدامها فى عملية تخريد السيارات وبعد المعينة من الجهات المختصة بعد الفحص طلع منها 18 منطقة صالحة للاستخدام كمكان لتخريد السيارات وتحويلها من العمل بالبنزين والسولار للعمل بالغاز الطبيعي.