«التضامن» توضح تفاصيل مبادرة «زيرو بطالة» (فيديو)

كشفت الدكتورة راندا رزق، مستشار وزيرة التضامن للمسؤولية المجتمعية، تفاصيل إطلاق الوزارة مبادرة "زيرو بطالة"، موضحة أن إطلاق المبادرة جاء احتفالا باليوم العالمي للشباب.وأضافت راندا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، أن المبادرة تستهدف إيجاد حلول ذكية لتوفير وظائف غير تقليدية للشباب، من خلال التكنولوجيا الجديدة بشكل أونلاين أو تكنولوجيا لمساعدة ذوي الهمم أو الاحتياجات الخاصة، خاصة وأن أزمة كورونا تسببت في فقد كثير من الشباب وظائفهم.وأشارت راندا، إلى أن الشركاء في وزارة التضامن الاجتماعي حاولوا ألا يكون الاحتفال بهذا اليوم تقليدي، ولكن بإطلاق مبادرة تخص كل الشباب في الوطن العربي.