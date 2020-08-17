روسيا لا تتوقع استعادة السياحة الخارجية قبل ربيع 2021

قال اتحاد منظمي الرحلات السياحية الروس إنه لا يتوقع استعادة الطلب على الرحلات السياحية إلى خارج روسيا قبل ربيع 2021.وذكر بيان للاتحاد الروسي اليوم الإثنين، أنه من الصعب التحدث عن الطلب في الخريف والشتاء لأن أغلبية الدول ما زالت مغلقة أمام الروس، وحتى في حال استئناف الرحلات السياحية لا يتوقع منظمو الرحلات مبيعات كبيرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن التحدث عن استعادة الرحلات السياحية للروس قبل ربيع عام 2021.وقد أعلنت روسيا استئناف رحلاتها الجوية مع بريطانيا وتركيا وتنزانيا اعتبارًا من أول أغسطس الجاري، ومع سويسرا اعتبارًا من الأمس.وأغلقت روسيا حدودها البرية والبحرية مع جميع الدول في شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس "كورونا"، وأوقفت جميع الرحلات الجوية الدولية.