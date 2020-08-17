حبس عاطلين لترويج 95 جرام هيروين بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لتورطهما في الاتجار في مخدر الهيروين، والتحفظ على المضبوطات.كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، قد تمكنوا من القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائهما فى منطقة البساتين.وتبين أن المضبوطات عبارة عن كمية من مخدر الهيروين، وزنت 95 جراما، مبلغ مالى، هاتفين محمول، سلاحين أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والعرض على النيابة للتحقيق.