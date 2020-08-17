قرقاش: الاتفاق «الإماراتى- الإسرائيلى» قرار سيادى وليس موجهًا ضد إيران

أكد وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش اليوم الاثنين، أن اتفاق الإمارات مع إسرائيل قرار سيادي، وليس موجهًا ضد إيران.وقال قرقاش- في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- إن بلاده لا تقبل التدخل في قراراتها كما ترفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق.وأضاف قرقاش "أن القرارات الاستراتيجية التي تتخذها دولة الإمارات تحولية ولها وقعها وتأثيرها"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعزز موقع بلاده وتنافسيتها.