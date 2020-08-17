«بيوت مصر» تطالب بتغيير شامل لقانون الأحوال الشخصية

قالت مروة منصور المتحدث الرسمى لـ"بيوت مصر" إن قانون الأحوال الشخصية يمس الآباء والأمهات والأطفال ولا يجب أن تتم حوارات مجتمعية حوله فى غرف مغلقة تشارك فيه أطراف دون أطراف أخرى.وأشارت "مروة"- في بيان اليوم الإثنين- إلى أن تصريحات وزير شئون المجالس النيابية الأخيرة عن أن قانون الأحوال الشخصية يخضع لمناقشات بين الأزهر والمجلس القومى للمرأة، أمر أثار الريبة والجدل فى نفوس الكثير من الأسر المصرية كالآباء والأمهات غير الحاضنات والجدات والعمات.وأردفت خاصة فى ظل إعلان متضررى قانون الأحوال الشخصية رفضهم أن يكون للمجلس القومى للمرأة اليد العليا فى تغييرات القانون، إلى جانب إعلان الأزهر انحيازه للمرأة بوصفها أنها "الطرف الضعيف"، مما يعنى أنه يوجد تجاهل لمطالب جميع أطراف الأسرة وانحياز لصالح المطلقة الحاضنة.وتابعت أن الحكومة أعلنت فى الجلسة العامة بتاريخ 20 أكتوبر 2019 على لسان مساعد وزير العدل أنها ستتقدم بمشروع قانونها للأحوال الشخصية خلال شهرين، وأعلن الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان حينها "إن لم تتقدم الحكومة بمشروع القانون سيبدأ البرلمان فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب".وأكدت أنه رغم مرور عام على وعد الحكومة والدكتور على عبدالعال أطل علينا وزير شئون المجالس النيابية ليعلن أنه تتم جلسات حوار مجتمعى غير معلنة ولم يتحدث عنها أى طرف من الأطراف المشاركة بها سواء القومى للمرأة أو الأزهر، إلى جانب إعلانه أن قانون الأحوال الشخصية ليس من أولويات الحكومة خلال الفصل التشريعي الأخير للبرلمان.واستنكرت المتحدث الرسمى لـ"بيوت مصر" استمرار الحكومة تقديم تعديلات مجتزئة على قوانين الأحوال الشخصية تخص أطراف بعينها كتغليظ عقوبة النفقات، وتعديلات على المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وقيام البرلمان بمناقشتها وإقرارها دون النظر الى أن قوانين الأحوال الشخصية تحتاج لتغييرات شاملة خاصة المادة 20 التى يطالب قطاع عريض من الشعب المصرى بتغييرها، إلى جانب توافق مجتمعى كبير على ضرورة تغييرها وتأكيد الطب النفسى على الضرر الناتج عن استمرار تطبيقها بشكلها الحالى.وأكدت أنه يجب على البرلمان ممثل الشعب أن يضع تغيير قانون الأحوال الشخصية على أولوياته خلال دور الانعقاد الحالى، خاصة فى ظل تعمد الحكومة تعطيل البرلمان عن القيام بعمله وسن التشريعات التى لها الأولوية للمواطن واللازمة للاستقرار الأسرى والاجتماعى، خاصة أنه يوجد بالبرلمان عدد من مشروعات القوانين الكاملة أبرزها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية.يذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية أبرزها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة، وتعديلات النائبة هالة أبوالسعد على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبوطالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف على مشروع قانون الأحوال الشخصية، وإعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية.