«كاثمرينى»: طموحات أردوغان العثمانية تجعل التفاوض مستحيلًا

أكدت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح يعاني من الغطرسة السياسية والاستراتيجية، وتابعت أنه كانت هناك أصوات في اليونان تطالب بالتعامل بحكمة مع تركيا، وعدم الدخول معها في صراعات مسلحة، والبحث عن تسوية عادلة ترضي كل الأطراف، ولكن تركيا الآن غير قابلة للتفاوض معها، مضيفة أن تركيا كانت مختلفة تمامًا، حتى عما كانت عليه في سنوات رجب طيب أردوغان الأولى، فلم يصل أبدًا إلى تعديه على معاهدة لوزان أو تقديم الادعاءات السخيفة التي يقوم بها الآن.وأشارت "كاثمريني" إلى أن السياسة التركية تغيرت تمامًا، حيث يعتبر أردوغان نفسه قائدًا لقوة إقليمية عظمى يمتد تأثيرها الجيوسياسي على طول الطريق إلى الصومال وقطر، بالإضافة إلى المزيج والبعد الديني-العثماني الجديد لهيمنته، لافتة إلى أنه يجب أن تدرك أن اليونان تواجه تركيا مختلفة تمامًا.