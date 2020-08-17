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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

كيف يحمى قانون الجمارك الجديد بضائع المستوردين؟

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:35 م
بضائع المستوردين
بضائع المستوردين
مني هيبة
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وضع قانون الجمارك الجديد عددًا من الشروط التي تحمي حقوق المستوردين، تجرى مناقشة القانون في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، ونص في مادته رقم 58 على عدم جواز فتح الطرود أو الحاويات لمعاينتها إلا في حضور ذوي الشأن أو وكلائهم.

وفي حال الاشتباه في وجود بضائع مهربة يتم إخطار أصحابها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية، وإذا لم يلتزم صاحب البضاعة أو من ينوب عنه بالحضور خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالأمر، جاز لمدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه، فتحها دون حضور أصحابها.

أما إذا كانت هناك ضرورة عاجلة تقضي بفتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذويها، فلا يجوز أن يتم ذلك إلا من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض، وبقرار من مدير عام الجمرك المختص.

كما أجاز القانون للمصلحة ولملاك البضائع التقدم إلى المصلحة بطلب لتحليل بضائعهم للتحقق من نوعها أو مواصفاتها، أو مطابقتها للأنظمة الرقابية، وذلك على نفقة أصحاب البضائع، ولهم أن يعترضوا على نتيجة التحليل وأن يطلبوا إعادة فحصها في المعامل المعتمدة رسميًا، ولم تكن البضائع من النوع التي تتأثر نتائجها بمضي المدة، وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحاليل النهائية.
كيف يحمى قانون الجمارك الجديد بضائع المستوردين؟
كيف يحمى قانون الجمارك الجديد بضائع المستوردين؟

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