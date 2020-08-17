«مصر للصحة والتنمية»: «حياة كريمة» رسمت البسمة على وجوه أهالى «الأحراز»

قال الدكتور عمرو الهراس، المدير التنفيذي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، إن المؤسسة أنهت أعمال رفع كفاءة 16 منزلا بقرية الأحراز بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية بتكلفة 560000 ألف جنيه مصري، كما انتهت من أعمال تطوير دور الرعاية التابع للشئون الاجتماعية بقرية "الأحراز" لتوفير مساحة آمنة للأطفال.وأكد الهراس، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي كان قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل العام الماضي بهدف رفع المعاناة عن القرى الأكثر فقرا في مصر، استطاعت خلال هذا العام رسم البسمة على وجوه الأسر الأكثر احتياجا من خلال كل التدخلات وأعمال التطوير التي شهدتها القرى، إذ استفاد 15 مليون مواطن مصري بـ143 قرية على مستوى الجمهورية في 11 محافظة.من جهته، قال الدكتور عمرو حسن، المدير الطبي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، إن فريق عمل المبادرة بالمؤسسة استطاع إنجاز أعمال التطوير بقرية "الأحراز" بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية في وقت قياسي، ورغم تحديات انتشار وباء كورونا وأزمة السيول التي أحدثت أضرارال كبيرة بالقرية، إلا أن الأعمال لم تتوقف.وقالت الدكتورة راندا فخر الدين، استشاري المشروعات والبرامج بمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، إن المؤسسة تستعد هذه الأيام بفريق عمل كبير وشباب من المتطوعين لاستكمال تقديم الدعم والتطوير بمشروع حياة كريمة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظتى المنيا والبحيرة.