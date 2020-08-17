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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فريق «أطفال بلا مأوى» ينقذ 4 إخوة ببني سويف

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:50 م
فريق أطفال بلا مأوى
فريق أطفال بلا مأوى
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق أطفال بلا مأوى بمحافظة بني سويف، أنقذ 4 إخوة متواجدين بالشارع، حيث تبين من خلال دراسة الحالة الأولية أن الأبناء "م.ر.س 10 سنوات وج.ر.س 6 سنوات وم.ر.س 6سنوات وز.ر.س 3سنوات" (3 فتيات وولد) يفترشون الشارع منذ عدة أيام بسبب عدم تواجد الأب والأم ولا يوجد من يتولى رعاية هؤلاء الأطفال.

وأكدت الوزارة، فى بيان أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف وتحويلهم لمركز استضافة تمهيدا لنقلهم لدار رعاية اجتماعية.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى من 17 وحدة متنقلة تجوب 13 محافظة هى الأعلى كثافة للأطفال ( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية، المنوفية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، السويس، بني سويف، أسيوط، المنيا) كما طور البرنامج 6 مؤسسات لرعاية الأطفال بلا مأوى وهي مؤسسة الحرية للرعاية الاجتماعية ومؤسسة فتيات العجوزة ومجمع الدفاع الاجتماعي ومؤسسة دار التربية للبنين بالشرقية ودار التربية للبنين بالمنيا ودور التربية بالجيزة.

وطالبت الوزارة بضرورة الإبلاغ عن الأطفال والكبار بلا مأوى على الخط الساخن 16439 ومن خلال صفحة الوزارة والبرنامج على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: اضغط هنا

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