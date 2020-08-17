محافظ الفيوم يستمع لشكاوى المواطنين ويبشرهم بتقييم رسوم التصالح

أسرع وقت.



كما استمع محافظ الفيوم لمشكلات وشكاوى المواطنين المترددين على المركز فيما يتعلق بقانون التصالح على مخالفات البناء، وأكد المحافظ أن لجان التسعير بدأت عملها في إعادة تقييم أسعار التصالح، لتخفيض المبالغ المستحقة عنها، وذلك استجابة لمطالب المواطنين، وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة عدد لجان البت إلى 11 لجنة، ومد ساعات العمل بالمركز التكنولوجي، وزيادة عدد المنافذ، بهدف التيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح.



وناشد " الأنصاري" المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية، بضرورة الإسراع في التقدم بالملفات ودفع رسوم جدية التصالح، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.



ولفت المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى أن المحافظ استمع خلال زيارته للمركز التكنولوجي لشكوى أحد المواطنين، بشأن وجود تراكمات لمخلفات بناء بشارع محمد متولى الشعراوي بمنطقة المسلة، ووجه رئيس المدينة لرفع هذه التراكمات.

فاجأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم، للتأكد من انتظام العمل والوقوف على إجراءات استقبال المواطنين المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح على مخالفات البناء.وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ اطمأن خلال الزيارة المفاجئة، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ووجه بالحفاظ على المسافات البينية، وتوفير كراسي إضافية للمترددين على المركز، وزيادة عدد المنافذ لإنهاء الإجراءات في