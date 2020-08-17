المصل واللقاح: توجيهات الرئيس بشأن التعامل مع كورونا خوف على المواطنين

أشاد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أثناء افتتاحه عددا من المشروعات القومية للمواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية، قائلا: "رئيس الدولة خايف على المواطنين".ونصح الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "إكسترانيوز"، المواطنين باستمرار التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية حتى يصل العالم إلى لقاح، ويخرج إلى النور.وأشار إلى أن ارتداء الكمامة ضروري لحماية أنفسنا وغيرنا من العدوى، منوها بأن وعي المواطن هو من سيخرج الدولة من أزمة كورونا، بينما تهاونه في تطبيق الإجراءات سيزيد من الإصابات.