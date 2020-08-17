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تقارير ومتابعات

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:44 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن تفاصيل كثيرة ينتظرها أولياء الأمور والطلاب، وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بصدد إعلان قرارات كثيرة خاصة بالمنظومة التعليمية في بداية شهر سبتمبر المقبل.

وأضافت المصادر لـ"الدستور" أن أبرز هذه القرارات هي مصير سناتر الدروس الخصوصية بالإضافة إلى ما تسعى الوزارة لفعله في مجموعات التقوية المدرسية.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير سوف يعلن عن القرار النهائي لوزارة التربية والتعليم في شكل العام الدراسي المقبل فى ظل وجود أزمة فيروس كورونا.

وأكدت المصادر لـ"الدستور" أن الوزارة سوف تصدر قرارا أيضًا فيما يخص أزمات المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والجدل الذي حدث عليها خلال الفترة الماضية.

وناشد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب وأولياء الأمور بالانتظار حتى يتم إصدار القرارات الخاصة بالمنظومة التعليمية في أول سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن أي شيء يتم نشره أو تداوله خلال الفترة الحالية هي مجرد اجتهادات أو مجهودات محلية خاصة بالمديريات التعليمية فقط.

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