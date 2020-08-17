5 يجب مراعاتها عند استخدام «فلاتر» المياه

تحدث الدكتور محمد بكر، مدير المعمل المرجعي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن فلاتر المياه، ونصح المواطنين عند استخدام الفلاتر بشرائها من مصدر موثوق منه.وأوضح "بكر" أن مراحل فلترة المياه يمكن أن تؤثر على جودة المياه بالسلب، وهناك بعض الفلاتر بالسوق تنزع الأملاح نهائيا من المياه وهذا خطأ.وترصد"الدستور" كيفية التفريق بين الفلتر الجيد والسيئ.1- يجب إضافة وحدة للأملاح المعدنية ضمن مراحل تنقية الفلتر لمنح الجسم الكمية المناسبة من الأملاح المعدنية دون زيادة أو نقصان، ويمكن الحصول على هذه الكمية من مياه الفلتر إذ تم.2 -تأكد قبل شراء الفلتر أن جميع مقتنياته مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ، وذلك لأنه يوجد الكثير من المنتجات التي تصدأ بعد مرور الوقت، مما يعرض المياه للتسمم بسبب الصدأ، لهذا يمكن البحث عن شهادة الجودة داخل علبة الفلتر.3 -إذا كان المنتج سيئا تتآكل جدار الشمعة وتظهر رواسب في المياه، بعد مرورها من الفلتر.4 - تغير لون شمعة الفلتر بشكل واضح، وذلك يعد دليلا على كثرة تراكم الأتربة والبكتيريا على جدرانها.5 - يجب تنظيف الفلتر باستمرار، وتغيير الشمع من آنٍ لآخر، لمنع تراكم البكتيريا بداخلها، وتجنب الإصابة بالأمراض مع الحرص على غلي المياه في حال عدم استخدام الفلاتر، لتنقيتها من الشوائب المعلقة بداخلها.