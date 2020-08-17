تصاعد الخلافات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعد تحذيرات بروكسل

أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وصل لذروته، بعد إرسال بروكسل تحذيرات إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع استمراره في إرسال السفن لعمليات المسح الزلزالية المثيرة للجدل التي تجريها أنقرة بالقرب من جزيرة يونانية.وتابعت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي دخل على خط الأزمة اليونانية- التركية، بعد إرسال سفن عسكرية تركية إلى منطقة شرق البحر المتوسط ​​المتنازع عليها لمرافقة سفن الأبحاث "أوروتش رئيس"، واشتدت المواجهة في الأسابيع الأخيرة بين تركيا واليونان العضو في الاتحاد الأوروبي، بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في البحر، حتى وقع تصادم بين فرقاطاتهما الأسبوع الماضي.وأرسل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تحذيرًا شديد اللهجة إلى تركيا، ودعا إلى وقف فوري لأنشطتها وبدء الحوار، وقال: "هذا العمل يتعارض ويقوض الجهود المبذولة لاستئناف الحوار والمفاوضات، والسعي لوقف التصعيد الفوري".