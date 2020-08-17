محافظ الدقهلية: توزيع أكشاك شارع 306 بنظام القرعة العلنية

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، اللواء عبدالقادر النوري السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد بالمتابعة الميدانية على الطبيعة لأعمال التشطيبات النهائية الجارية بمشروع شارع 306 بالمنصورة، وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبا، وبعد إتمام القرعة العلنية على وحدات المشروع بين الشباب المتقدمين للحصول عليها من خلال المركز التكنولوجي بالمحافظة، مشيرا إلى أن القرعة يتم إجراؤها بكل شفافية.وأوضح المحافظ أن المشروع يستهدف إقامة مجمع وحدات يتكون من 82 وحدة كمرحلة أولى لبيع وتقديم الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية بشكل حضاري متميز، يليق بمحافظة الدقهلية وعاصمتها مدينة المنصورة، وقال المحافظ إن المشروع يأتي في إطار خطة طموحة لخلق فرص عمل كريمة للشباب بأنحاء المحافظة.وأضاف مختار أن المشروع يحول الشارع لساحة استثمارية وحيوية ويحافظ على المظهر الحضاري من خلال التصميمات الحديثة الراقية.وأكد المحافظ أنه يتم توزيع 85% من الأكشاك بنظام القرعة العلنية، 5% للمتقدمين من متحدي الإعاقة، 10% لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والحالات الإنسانية، ويتم منح الرخصة للفائزين بالقرعة ولا يجوز التنازل عنها للغير.وأوضح محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدا لفتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار بما يخلق فرص عمل لائقة للشباب من مختلف أنحاء المحافظة، ومضاعفة الاستثمار والإنتاج بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.ومن الجدير بالذكر أن المشروع يقع داخل حديقتين بشارع الجيش، أحدهما بنطاق حي غرب، والآخر بنطاق حي شرق بالمنصورة، ويضم دورات مياه لائقة وأماكن انتظار وممشى للمترددين.