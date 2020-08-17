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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قرار جديد من «بدوى» للعاملين بـ«المركزى للمحاسبات»

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:54 م
المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي
نرمين محمود الدهان
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أصدر المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قرارًا بمنح أعضاء الجهاز والعاملين به إجازة استثنائية في حالات الإصابة بفيروس كورونا لحين إتمام الشفاء وفقًا لما تقرره الجهة الطبية المختصة.

كما يتم منح إجازة للمصاب بأي من الأمراض المزمنة وفقًا للقرار 259 لسنة 1995 وتعديلاته.

ويتم منح إجازة أيضًا للسيدات الحوامل واللاتي يرعين طفلًا أو أكثر دون سن ثماني سنوات أو ذوي الهمم مع إجازة قيام وكلاء الجهاز أو مديري إدارات مراقبات الحسابات إعمال التناوب بما لا يقل عن 50% للعاملات اللاتي يرعين طفلًا أو أكثر من ثماني سنوات وحتى سن الإثنى عشر عامًا وكذا العاملين المصابين بأي من الأمراض المزمنة بموجب التقرير الطبي وبما يضمن الحفاظ على صحة الأعضاء والعاملين وكذا حسن سير العمل وانتظامه وذلك اعتبارًا من 16 /8/ 2020 حتى 31 / 8/ 2020.

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