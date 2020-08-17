برلمانى: التنمية والمشروعات فى عهد السيسى امتدت لكل القطاعات

قال المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب "مستقبل وطن" بالعاصمة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث بكل صدق وأمانة خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية الكبرى عندما أعلن أن حجم الإنشاءات التي تمت في جميع القطاعات تقدر بالمليارات.وأورد النائب قول الرئيس السيسي: "مش سايبين حاجة في مصر ما بنشتغلش فيها بكل القطاعات، كل قطاع بنتكلم فيه تجد الرقم يقترب من تريليون جنيه"، إضافة إلى تأكيده أن حجم الأعمال تتم بتمويل ضخم جدًا والدولة حريصة على تحسين حياة الناس في كل القطاعات.وأضاف النائب- فى بيان اليوم الإثنين- أن من ينظر لمصر قبل الست سنوات الماضية سيرى أن ما حققه الرئيس السيسي من إنجازات ومشروعات قومية كبرى يفوق الخيال، موجهًا تحية قلبية لكل يد مصرية وطنية شريفة أسهمت فى هذه الإنجازات.وناشد الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية الحزبية والشعبية أن يعي ويدرك جيدًا الكلمات التى قال فيها الرئيس السيسى: "عملنا الحاجات دي بقروض وتمويل إحنا مش عاوزينكم تسددوا القروض دي وفوايدها، إحنا بس عاوزين مصاريف التشغيل والحفاظ على المرفق، وإلا نبقا بنبيع ليكم الوهم".وأكد النائب ضرورة أن يسهم جميع المواطنين فى مصاريف تشغيل مشروعات النقل سواء مترو الأنفاق والسكك الحديدية مع الحفاظ التام على هذه المشروعات باعتبارها ملكًا لكل المصريين.