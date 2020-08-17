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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فرج عامر: مشروعات النقل أدخلت السيسي التاريخ من أوسع أبوابه

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:54 م
فرج عامر
فرج عامر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية تصريحات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، التي أكد فيها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، أنه تم رفع كفاءة 9600 كيلومتر بتكلفة 35 مليار جنيه، ومتبقي ألفي كيلومتر فقط، مشيرا إلى تنفيذ توجيهات الرئيس بتطهير وتكريك وتبطين الترع ورصف الطرق الجانبية لهذه الترع.

وقال عامر، في بيان اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دخل التاريخ من أوسع أبوابه بهذه الإنجازات وغيرها من المشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا الأهمية الكبرى لمشروعات النقل من طرق وكباري وأنفاق وسكك حديدية ومترو الأنفاق، لأن وجود هذه المشروعات من البنية الأساسية هو البداية الجادة والحقيقية لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر.

وقال المهندس محمد فرج عامر، إن ماحققه الرئيس السيسي من إنجازات تأخرت مصر في تنفيذها أكثر من نصف قرن، مؤكدا أن مصر بعد نجاحها في تأهيل مشروعات البنية الأساسية أصبحت مؤهلة لتحقيق المزيد من مشروعات التنمية الحقيقية والشاملة، وفي جميع المجالات الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها.

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