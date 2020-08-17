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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا داخلية وخارجية إيطاليا إلى تونس لبحث ملف الهجرة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:24 ص
لوتشانا لامورجيزي
لوتشانا لامورجيزي
وكالات
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تتوجه وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي برفقة وزير الخارجية لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، إلى تونس لبحث ملف الهجرة.

وقالت لامورجيزي، في نهاية اجتماع اللجنة الوطنية للنظام والأمن العام الذي عقد في ميلان: "سأذهب يوم الاثنين 17 أغسطس إلى تونس مع وزير الخارجية لويجي دي مايو ومع المفوضين الأوروبيين أوليفر فارهيلي وإيلفا جوهانسون لإظهار القرب من أوروبا" ومعالجة مشكلة تدفقات الأطفال.

وأضافت لامورجيزي أن عمليات الإعادة إلى الوطن قد بدأت من جديد مثل ما قبل زمن فيروس كورونا، وذلك بحوالي 80 شخصا في اليوم، وفقا لما نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية.

ومن المنتظر أن تبدأ السلطات الإيطالية اليوم الاثنين، ترحيل المهاجرين التونسيين الذين وصلوا مؤخرا إلى سواحل البلاد على متن قوارب بطرق غير نظامية.

واعتبر دي مايو أن تونس ليست في حالة حرب أو تعاني من اضطهاد سياسي، بناء على ذلك، ستبدأ بلاده عمليات ترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين بمعدل 80 شخصا، مؤكدا أن الحوار مفتوح مع السلطات التونسية فيما يخص ملف المهاجرين غير النظاميين.

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